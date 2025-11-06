El Estado subasta viviendas del ProCreAr

- Advertisement -

El avance de la liquidación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda ünica Familiar (Pro.Cre.Ar) marcó una transformación en la política habitacional vinculada a la gestión estatal de activos inmobiliarios. La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía dispuso la venta de casas y departamentos que, aunque concluidos en diferentes etapas del programa, nunca recibieron adjudicatario. El sector público abrió la posibilidad de adquirir estas propiedades a través de subastas públicas electrónicas administradas en línea.

A través de una serie de resoluciones, el Estado impulsó la transferencia de inmuebles remanentes por medio de mecanismos virtuales. Esta acción se inscribió en el proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en la liquidación y traspaso de activos enmarcados en la disolución del programa.

Disolución del programa y traspaso de créditos

El ProCreAr nació bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, y se orientó al financiamiento y construcción de viviendas familiares en todo el país con fondos públicos. En noviembre de 2024, a través del Decreto N° 1018/24, el Gobierno dictó la disolución del programa y comenzó a establecer nuevos destinos para los inmuebles involucrados. La medida se formalizó en junio de 2025 por medio de la resolución 764/2025, que organizó la liquidación del fondo y determinó el traspaso de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A.

El argumento principal para justificar la eliminación del fondo giró en torno a la idea de que el financiamiento estatal representaba una carga para las cuentas públicas y debía recaer sobre el sector bancario comercial. Las autoridades indicaron que los créditos activos continuaron bajo administración del Banco Hipotecario, manteniendo las condiciones originales a los adjudicatarios.

Qué viviendas son objeto de subasta