El Bloque de Concejales de Unión por la Patria Solicita Información sobre Cumplimiento de Convenios en Tránsito y Movilidad Urbana

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Bloque de Concejales de Unión por la Patria del Municipio de 9 de Julio presentó formalmente un Pedido de Informe al Ejecutivo Municipal, solicitando detalles sobre el estado de cumplimiento de dos importantes ordenanzas en el marco de la seguridad vial y la movilidad urbana.

En primer lugar, el pedido hace referencia a la ordenanza que ratifica el Convenio Marco de Cooperación Técnico Institucional en materia de Tránsito y Movilidad Urbana, firmado entre el municipio y la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Nicolás. Este convenio tiene una vigencia de cuatro años y establece un marco de trabajo conjunto para la mejora de las políticas en esta área tan crucial para la ciudad. Los concejales buscan saber si este acuerdo sigue vigente y si las acciones previstas en el convenio se están ejecutando conforme a lo acordado.

Asimismo, el bloque de concejales solicita información sobre la sanción de una segunda ordenanza, que ratifica otro convenio, en este caso con la Universidad Nacional del General San Martín. Este acuerdo, con una vigencia de cinco años y posibilidad de renovación, tiene como objetivo fortalecer la cooperación institucional, así como la asistencia técnica y académica en diversos proyectos municipales. Los concejales de Unión por la Patria desean conocer en qué medida este convenio ha sido implementado y si está contribuyendo a la mejora de las políticas públicas locales.

“Es fundamental que los acuerdos firmados por el municipio se cumplan, ya que de ello depende la efectividad de las políticas en materia de tránsito y seguridad ciudadana. En este sentido, es importante que la ciudadanía conozca el estado de estos convenios, especialmente en un tema tan sensible como lo es la seguridad en nuestras calles”, expresó uno de los concejales que participó en la presentación del pedido.

El Bloque de Unión por la Patria considera que, para poder evaluar adecuadamente las políticas de seguridad ciudadana en 9 de Julio, es esencial contar con información precisa sobre la implementación de estos convenios y su vigencia. A través de este Pedido de Informe, buscan garantizar la transparencia y el compromiso de la gestión municipal con la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

Este pedido de informe llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial en el municipio, donde diversas voces de la comunidad han manifestado la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de tránsito, movilidad y seguridad en general.

Con la respuesta del Ejecutivo Municipal a esta solicitud, se espera que se aclare la situación respecto a los convenios en cuestión y se defina con mayor claridad la estrategia que se está llevando adelante en 9 de Julio para abordar estos desafíos clave para la comunidad.