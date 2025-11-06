César García: “Nueve de Julio se convertirá en el epicentro camino a la solución a la crisis hídrica”

En una reciente entrevista con César García, presidente del bloque PRO, se destacó la importante noticia de la colaboración del Gobierno Nacional para abordar la crisis hídrica que atraviesa 9 de Julio y otras localidades cercanas. García subrayó que la gestión del municipio, encabezada por la intendenta María José, ha sido clave en las gestiones previas para lograr la intervención de Nación, con la visita próxima de la Ministra Patricia Bullrich y funcionarios nacionales que llegarán al distrito con soluciones urgentes.

“Es una gran noticia para la región. La intendenta ha estado trabajando incansablemente desde marzo, tocando puertas en Nación y Provincia. La realidad es que este problema sobrepasó las capacidades locales y necesitaba una respuesta de mayor envergadura”, explicó García. En este contexto, mencionó que la llegada de la Ministra Bullrich y su equipo a 9 de Julio servirá para acelerar las gestiones y coordinar las acciones necesarias, especialmente con la participación de funcionarios de la Dirección de Hidráulica y Vialidad Provincial, que han comenzado a trabajar en la zona.

La crisis hídrica, que afecta a varios municipios de la región, requiere intervenciones urgentes que van más allá de la capacidad de los municipios. A pesar de las dificultades, García destacó el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, lo que ha permitido avanzar en soluciones concretas. Además, resaltó que la visita de la ministra representa una oportunidad para que Nación reconozca la magnitud de la emergencia.

“Ahora estamos en un punto de inflexión, donde el trabajo en equipo y la colaboración entre Nación, Provincia y Municipio son fundamentales para poder dar respuesta a una situación que no da respiro”, añadió el dirigente político.

Por otro lado, García también se refirió a las obras hidráulicas que se llevarán adelante, que incluirán dragados y el fortalecimiento de los canales de drenaje. Sin embargo, alertó que a pesar de estos esfuerzos, la región sigue sin contar con obras de envergadura que prevengan inundaciones de esta magnitud, por lo que se necesitará una planificación a largo plazo.

El respaldo de Nación, clave para la continuidad de las obras.

En el marco de la crisis, las obras que se ejecutan en la provincia, como las canalizaciones y el dragado de ríos, han sido fundamentales para mitigar los efectos de las lluvias. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer, y la intervención de la Nación es vista como crucial para avanzar en soluciones definitivas.

El sábado se esperan anuncios importantes, donde se definirá el camino a seguir con la presencia de la ministra Bullrich y su equipo.