General

Nueva propuesta de Capacitación en San Cayetano: Curso Básico de Impresión 3D

La Municipalidad de Nueve de Julio lanza una formación gratuita para niños y adolescentes

La Municipalidad de Nueve de Julio anuncia la apertura de inscripciones para un nuevo curso destinado a quienes deseen iniciarse en el mundo de la impresión 3D. Bajo la dirección de Claudio Escalada, el curso comenzará el lunes 1 de diciembre y tendrá una duración total de 20 horas, con el objetivo de ofrecer a los participantes una formación integral en el diseño y producción de objetos utilizando esta innovadora tecnología.

El curso está orientado a niños y adolescentes de entre 8 y 15 años, con conocimientos básicos de PC, y se desarrollará en grupos limitados para garantizar una atención personalizada. Durante las clases, los participantes aprenderán sobre el funcionamiento de las impresoras 3D, el diseño de modelos simples, la calibración y el mantenimiento de los equipos, el uso de software de laminado, así como el post-procesado de piezas.

Además, se ofrecerá una modalidad combinada de teoría y práctica, permitiendo a los estudiantes crear e imprimir su propio diseño en 3D, lo que les brindará una experiencia directa en la utilización de esta tecnología.

El curso es completamente gratuito e incluye el acceso a impresoras 3D y los materiales básicos necesarios para llevar a cabo los proyectos.

Los interesados en participar deben acercarse al Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano para obtener más información y completar su inscripción.

