La CGT eligió un nuevo triunvirato

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La CGT eligió al nuevo triunvirato que conducirá la central obrera, integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Además, completan el Consejo Directivo: la Secretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Pablo Flores y María Lorena Attinese; Política de Empleo, Juan Carlos Schmid y Yesica Daniela Gesteiro; Formación y Capacitación, Argentino Geneiro; Juventud, Sebastián Maturano y Lorena Noemí Sciorilli; Protección de la Niñez, José Voytenco y Natalia Sánchez Jáuregui; Salud Laboral, Nahuel Chancel y Danela Ayelén Aguet; Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa, Jorge Mancini y Antonella Rucci; Políticas Educativas, Sergio Romero y Gilda Galucci; Industria y Producción, Rodolfo Daer y Viviana Córdoba; Asuntos Municipales, Amadeo Genta y Graciela Pérez; Asuntos Energéticos, Guillermo Moser y María A. Roldán Palomo; Innovación y Futuro del Trabajo, Carlos Bonjour y Vanesa Núñez; Infraestructura y Servicios Públicos, Guillermo Mangone y Noemí Teresa Pozo; Deportes, de Juan Pablo Brey y Verónica Scarpato.