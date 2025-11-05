Corte programado de Internet: afectará el sector entre Freire y 25 de Mayo

El jueves 6 de noviembre, en el horario de 07:30 a 09:30 horas, se llevará a cabo un corte programado del servicio de internet en la ciudad de 9 de Julio. Este corte, que forma parte de las tareas de ampliación de la red, afectará la zona comprendida entre las calles Freire y 25 de Mayo.

Desde Ceystel informaron que, en caso de que las condiciones climáticas sean adversas, las tareas serán suspendidas y el corte se reprogramará hasta nuevo aviso.

Se recomienda a los usuarios de la zona afectada tomar las previsiones correspondientes.