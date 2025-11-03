lunes, noviembre 3, 2025
General

Nuevos valores de las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires

El ajuste es para noviembre y diciembre. Suben 6,5%, en sintonía con el aumento del precio de la nafta. Todos los detalles sobre las multas de tránsito.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito para los dos últimos meses de este año. Debido a este ajuste, las multas más elevadas pueden alcanzar hasta $1.711.000. El aumento fue del 6,5% en comparación con el bimestre anterior.

Entre las infracciones más costosas se encuentran:
– Exceso de velocidad, con multas que van desde $256.650 hasta $1.711.000
– Pasar un semáforo en rojo, circular a contramano, conducir alcoholizado, circular con la VTV vencida, manejar sin habilitación o sin cobertura de seguro, cuyas multas oscilan entre $513.300 y $1.711.000
– Negarse a realizar un test de alcoholemia puede costar entre $855.500 y $2.053.200

Por otro lado, infracciones como mal estacionamiento, circular sin patente o documentación, o no utilizar casco o cinturón de seguridad pueden costar entre $85.550 y $171.100. Estos valores están sujetos a cambios según el precio del litro de nafta.

