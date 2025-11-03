Julio Bordone: “La emergencia hídrica en Nueve de Julio requiere empatía y trabajo conjunto”

- Advertisement -

En una entrevista en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Julio Bordone, concejal del PRO nuevejuliense, abordó diversos temas de actualidad que impactan tanto a la comunidad local como a la región. Uno de los puntos centrales fue la emergencia hídrica, una crisis que no solo afecta al distrito de Nueve de Julio, sino también a municipios cercanos como Carlos Casares y Bragado.

Bordone destacó el esfuerzo coordinado entre la municipalidad, los productores y otras entidades para paliar los efectos de la emergencia. “Lo que más valoro es que hemos logrado un trabajo conjunto, con una mesa de coordinación que ha permitido compartir recursos y esfuerzos. Esto es clave, porque el reclamo por sí solo no soluciona nada. Necesitamos un enfoque mancomunado”, expresó el concejal, quien subrayó que la tarea del gobierno local, encabezado por la intendente María José Gentile, ha sido fundamental para gestionar los recursos y materiales necesarios.

En este contexto, Bordone hizo hincapié en que muchos de los reclamos, como los de la obra en el camino de Morea, ya están siendo atendidos y que las soluciones se están implementando, aunque no siempre de inmediato. “Estos reclamos no son ajenos a la emergencia, pero hay que entender que los tiempos de la coordinación con los del Concejo Deliberante no siempre coinciden con las necesidades urgentes de los productores, por lo que se prsentó e jueves es el recinto ya era tardío”, agregó.

Sobre la situación de la cuenca del Salado, Bordone también defendió el trabajo realizado por la intendente, quien viajó personalmente para desbloquear la situación y asegurar la ejecución de obras que aliviarán la evacuación de aguas pluviales. Sin embargo, el concejal reconoció que las obras de gran escala, como las de la cuenca, llevarán tiempo y no podrán resolverse en el corto plazo.

El tema de ‘la casa de abrigo’ también fue tocado durante la entrevista, en relación con la reciente sesión especial en el concejo. Bordone criticó la forma en que la denuncia judicial sobre el servicio local y la protección infantil se abordó en la ultima sesión del Concejo que integra. “No debió haberse hecho público este tema tan sensible. La prioridad debe ser siempre la protección de los menores y la integridad de los trabajadores involucrados. El secreto de sumario existe por una razón”, sostuvo Bordone, defendiendo la labor del servicio local y su profesionalismo.

Finalmente, Bordone abordó el impacto de las elecciones en Nueve de Julio y en el PRO, destacando que la postura del partido fue clara en cuanto a no aliarse con los referentes de La Libertad Avanza a nivel local, especialmente debido a los conflictos previos con la gestión de la intendente María José Gentile. En cuanto a los resultados electorales, Bordone expresó su satisfacción con el apoyo continuo a la gestión de cambio que se inició en 2023. “La ciudadanía ha dado su voto de confianza, y ese cambio es irreversible”, concluyó.

Bordone cerró la entrevista con un toque más informal, expresando su esperanza de que la alerta amarilla por tormentas – anunciada para mañana martes – se disipe sin mayores consecuencias para la región.