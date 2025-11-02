Con una Fiesta popular se celebró el 162° aniversario de la fundación de 9 de Julio

Como estaba previsto, este domingo la Municipalidad de Nueve de Julio llevó a cabo un encuentro conmemorativo por el 162° aniversario de la fundación de la ciudad cabecera del distrito. La celebración tuvo lugar de 12 a 21 horas en el Parque General San Martín, y reunió a más de 12 mil personas, quienes disfrutaron de un amplio abanico de actividades para todas las edades.

La jornada, que fue abierta y gratuita, se destacó por su variedad de propuestas recreativas, culturales y gastronómicas, pensadas para toda la familia. Durante todo el día, los asistentes pudieron recorrer un paseo de compras con más de 70 puestos, donde emprendedores, artesanos, productores locales e instituciones educativas ofrecieron sus productos y servicios. Este evento no solo fue un éxito en términos de participación, sino que también generó un importante movimiento económico en la ciudad.

A lo largo de la jornada, la actividad cultural estuvo presente en todo momento, con espectáculos artísticos, magia, food trucks y una divertida kermés con juegos tradicionales. A medida que avanzaba la tarde, la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco” ofreció un concierto con temas populares, mientras que la Escuela de Tango y Folklore 9 de Julio deleitó al público con diversas presentaciones artísticas. El cierre estuvo a cargo del grupo Pyno, que protagonizó un gran baile popular para todos los presentes.

El aniversario de Nueve de Julio representó una oportunidad para recordar el camino recorrido como comunidad, celebrar los logros obtenidos y, sobre todo, proyectar el futuro de la ciudad con esperanza y compromiso.

La jornada fue, sin duda, un claro reflejo de la unión y el espíritu de progreso que caracteriza a los habitantes de Nueve de Julio, quienes, año tras año, se reúnen para celebrar su historia y su identidad.