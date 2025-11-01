Avanza el trabajo conjunto de mejora del camino entre Dudignac y Morea

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Desde hace varias jornadas, el camino P-8 que conecta las localidades de Dudignac y Morea está siendo objeto de importantes trabajos de reparación y mejora por parte de la Municipalidad de Nueve de Julio, con el apoyo activo de los productores, vecinos de la región y del distrito e instituciones de la comunidad.

En una reciente reunión de trabajo, la Intendente María José Gentile, acompañada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Pablo Boufflet, y las Delegadas de las dos localidades, de Dudignac, Hermita Gómez y Morea, Evelyn Ibañez, diseñaron de manera conjunta una estrategia para restaurar la transitabilidad del camino, garantizando su buen estado para la circulación de vehículos.

Las acciones incluyen tareas de limpieza del canal “El Cardizal”, la colocación de tubos en varios tramos estratégicos, y otras intervenciones complementarias para asegurar que el camino quede en condiciones de circulación. Estos trabajos contribuirán a mejorar el flujo de agua en la zona y, a su vez, evitarán problemas futuros relacionados con el mal estado de la vía de tránsito vehicular.

Este proyecto, que cuenta con la participación activa de la comunidad local, busca no solo mejorar la conectividad entre Dudignac y Morea, sino también fortalecer el desarrollo de la región, facilitando el transporte y la comunicación para los habitantes y productores rurales.