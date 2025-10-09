- Advertisement -

Este jueves, la ciudad de Carlos Casares fue sede de una nueva reunión del Comité de Cuenca de la subregión A3, un espacio de diálogo y coordinación entre intendentes y funcionarios provinciales para abordar los efectos de las intensas precipitaciones que se registraron en las últimas semanas en la región.

Durante el encuentro, se analizó el impacto de las lluvias en los distintos distritos, con especial atención a las zonas rurales y los sectores productivos, que han sido los más afectados por las inundaciones.

El intendente anfitrión, Daniel Stadnik, quien también preside el Comité, destacó la relevancia de que Carlos Casares haya sido elegido como sede para esta jornada. “El Comité de Cuenca es una herramienta fundamental con la que cuenta la Provincia de Buenos Aires para articular políticas entre los municipios y avanzar en una gestión hídrica planificada”, aseguró Stadnik en su discurso inaugural.

El encuentro tuvo como eje principal la evaluación de la situación hídrica en la región, con presentaciones detalladas por parte de los intendentes de cada distrito, quienes expusieron los efectos en sus localidades y trazaron un análisis tanto económico como de infraestructura. En este marco, se coordinó una serie de acciones conjuntas para mitigar los efectos de las inundaciones y prevenir futuras complicaciones.

Entre los participantes de la reunión se encontraban el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna; el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez; y la intendenta de Nueve de Julio y vicepresidenta del Comité de Cuenca Subregión A3, María José Gentile, quien también destacó la importancia de este espacio para la gestión hídrica regional.

Junto a ellos, participaron los intendentes Sergio Barenghi (Bragado), Luis Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen-Henderson), Salvador Serenal (Lincoln), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen) y otros representantes de los municipios de la región.

El Comité de Cuenca A3 sigue consolidándose como un foro clave para la resolución de problemas hídricos que afectan a la Provincia de Buenos Aires, buscando soluciones colaborativas y coordinadas para enfrentar los desafíos climáticos actuales.