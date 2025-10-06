Segunda campaña de vacunación contra la aftosa: Medidas excepcionales por inundaciones

- Advertisement -

A pocos días de iniciar la segunda campaña de vacunación contra la aftosa, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispuso medidas excepcionales para acompañar a los productores ganaderos afectados por las graves inundaciones en diversas regiones del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde más de 2 millones de hectáreas están bajo agua. El Senasa definió una serie de excepciones para aquellos establecimientos ubicados en zonas inundadas, permitiendo a los productores prorrogar los tiempos de vacunación y mover animales sin vacunarlos, siempre que se complete la vacunación una vez que la hacienda arribe a su establecimiento de destino. Estas medidas tienen como objetivo preservar la sanidad y el bienestar de los animales y reducir riesgos logísticos para los productores.

Los productores podrán solicitar la postergación del cierre de la campaña y el movimiento de animales sin vacunación previa obligatoria. La medida se aplicará con previo aviso a la oficina del Senasa más cercana y estará vigente mientras persistan las inclemencias climáticas. El Senasa garantizará la continuidad del sistema sanitario nacional y la sanidad y el bienestar animal.