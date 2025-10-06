Se viene el único fin de semana largo del mes de Octubre

- Advertisement -

El calendario oficial de feriados en la Argentina presenta una modificación relevante para el mes de octubre de 2025: el único fin de semana largo del mes será del viernes 10 al domingo 12 de octubre, gracias al traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Originalmente conmemorado el 12 de octubre, este feriado fue oficialmente trasladado al viernes 10 mediante la resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial. La decisión responde a una política impulsada por el Ministerio del Interior para fomentar el turismo interno y dinamizar sectores como la gastronomía, el transporte y el comercio regional.

Una nueva política para los feriados trasladables

La medida se enmarca dentro del nuevo criterio adoptado por el Ejecutivo para la gestión de los feriados nacionales. En particular, apunta a resolver un vacío legal en la Ley 27.399, que no establecía con claridad qué hacer cuando un feriado trasladable coincidía con un fin de semana. Según el Gobierno, no permitir el corrimiento atentaba contra el “espíritu original de la norma”, que es crear períodos de descanso extendido.

Así, el domingo 12 de octubre pierde su carácter de feriado nacional y se convierte en un domingo común, mientras que el viernes 10 pasa a ser feriado nacional con todas las implicancias legales correspondientes.

¿Feriado o día no laborable?: cuál es la diferencia

Es importante subrayar que el 10 de octubre será un feriado nacional, y no un día no laborable. Esta distinción impacta directamente en el régimen laboral y en la remuneración de los trabajadores.

Feriado nacional : descanso obligatorio. Si se trabaja, se paga doble, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, artículo 181) .

Día no laborable: el empleador decide si se trabaja o no. Si se trabaja, se paga el salario habitual, sin recargo.

Los feriados que restan en 2025

Después del fin de semana largo de octubre, quedan otros días de descanso en el calendario oficial:

Octubre

Viernes 10: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado).

Noviembre

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20).

Diciembre