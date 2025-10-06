Provincia prorrogó la última cuota del Impuesto Inmobiliario hasta el 25 de noviembre

- Advertisement -

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) prorrogó la fecha de vencimiento de la quinta y última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, que inicialmente operaba el 9 de octubre.

Con esta modificación, las y los contribuyentes tendrán tiempo hasta el martes 25 de noviembre para cumplir con sus obligaciones, manteniendo la posibilidad de acceder a una bonificación de hasta el 10% por pago en término y mediante débito automático.

Según lo informado en el Boletín Oficial, la decisión responde a “razones de índole operativa”, que motivaron la reprogramación del vencimiento con el objetivo de garantizar el proceso de liquidación del impuesto y asegurar que estén disponibles todos los medios de pago adecuados.

ARBA reiteró que quienes no registren deudas, estén adheridos al débito automático y abonen dentro del nuevo plazo, podrán acceder al beneficio del descuento del 10%. Además del débito automático, también se puede pagar desde la web oficial del organismo (www.arba.gov.ar) con tarjeta de crédito o mediante cajeros automáticos, generando previamente el código de pago electrónico.

Otra opción disponible es el pago digital a través de la billetera virtual Cuenta DNI, escaneando el código QR que será enviado por correo electrónico en los próximos días. También se mantiene la posibilidad de pagar de manera presencial en entidades bancarias habilitadas y centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Cómo adherirse al débito automático

ARBA recuerda que el débito automático puede activarse tanto desde una cuenta bancaria (CBU) como mediante tarjeta de crédito, aplicable a todos los impuestos patrimoniales, incluido el Inmobiliario Edificado.

La adhesión se realiza desde la web de ARBA, ingresando a la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT, y seleccionando la opción “Gestión de Débitos Automáticos”. Quienes no tengan registrado un CBU, o deseen modificarlo, pueden hacerlo desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”.

En el caso de optar por débito con tarjeta de crédito por primera vez, el descuento comenzará a aplicarse en las próximas cuotas, dado que el impacto no es inmediato.