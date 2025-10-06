lunes, octubre 6, 2025
General

Este viernes el centro se llenará de vida y oportunidades

Se realizará el 'Paseo de Compras a Cielo Abiero' de 14:30 a 19:30 donde comercios, emprendedores y artesanos exhibirán productos en promoción sobre las veredas acompañados de música, juegos y actividades para disfrutar en familia

Es viernes 10 de octubre, la ciudad de Nueve de Julio vivirá una jornada especial con el Paseo de Compras a Cielo Abierto, una iniciativa que busca impulsar el comercio local y atraer a los vecinos al centro de la ciudad. Desde las 14:30 hasta las 19:30, los comercios exhibirán productos en liquidación, promociones y artículos únicos sobre sus veredas, y también se montará una feria sobre calle La Rioja, entre Av. Vedia, Libertad y Robbio.

La actividad es organizado por la Subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo de la Municipalidad, en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria. Además de los locales ubicados en el radio céntrico (entre las calles Mendoza, Cavallari, H. Yrigoyen y Av. San Martín), también podrán participar negocios de otros sectores de la ciudad, así como emprendedores y artesanos habilitados.

La propuesta incluirá música en vivo y juegos para niños sobre calle Libertad, generando un ambiente ideal para recorrer en familia, disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar ofertas especiales en una variada gama de productos: desde artículos nuevos hasta discontinuos o con pequeñas fallas.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones están abiertas y se deben realizar a través de los siguientes links:

– COMERCIOS que sacarán sus productos a la VEREDA: INSCRIPCIÓN AQUÍ (no requiere
firma; ubicación: Cavallari, H. Yrigoyen, Av. San Martín y Mendoza)

– COMERCIOS por fuera del radio céntrico para FERIA: INSCRIPCIÓN AQUÍ (requiere firma;
ubicación: La Rioja y Libertad)

Una tarde diferente, pensada para apoyar al comercio local y disfrutar del espacio público.

