Ella, sonríe – Cadena Nueve

Lee, diría, Cadena Nueve.

¿Quién?

Ella.

Nuestra Intendente ¿alguien podría dudar de su género? ¿del pronombre o de la Intendente?

“Nuestro” medio de comunicación ¿sería masculino o femenino? ¿el o la Cadena Nueve? Aun, es una empresa privada (el mismo género del pronombre).

Nueve de Julio, como ciudad y comunidad, responde sin dudas: “ella somos todos”.

¿Por qué sonríe?

La SRNJ y CARBAP leen.

Coinciden en que no es una limitación de ella sino de ellas (las lluvias).

Dieron un paso (cosa seria que los pasos siempre sean masculinos).

No notan aún que, sin país y sin Nueve de Julio, llueva de más o no llueva de más, es secundario. No podrían llevarse “las tierras” donde siembran a otro país, si desapareciera la Nación, como sí podrían llevarse dinero o parte del patrimonio (no inmobiliario).

Milei es anarquista; suma al antiguo anarquismo, la cualidad capitalista. Vive la contradicción de destruir el Estado que es el que registra la propiedad privada. Pero de eso se ocupan los psiquiatras haciendo malabarismos con la medicación; también su hermana, Karina.

Es decir: se trata de otra cosa, no de las inundaciones o de la Intendente.

Uno diría, habitualmente, de órganos sexuales masculinos.

Otros, varios (o varios), que de que sean particularmente femeninos.

Porque además de ejercer con mano férrea la resolución de conflictos, aportan la cualidad del amor: que no duda cuando tiene que gatillar.

Siempre a favor del Bien Común: hoy refiere esa unidad a algo más.

A que cada ciudadano de Nueve de Julio reciba alimentos nutritivamente adecuados, servicios (electricidad, agua, gas y comunicaciones) mínimos indispensables respetando los Tratado Internacionales (que son constitucionales), que la logística de abastecimiento a los comercios de proximidad esté operativa, que funcionen los remitos sin precio cuando el dinero resulte un problema, que el mando de las fuerzas policiales esté en manos de la Intendenta en casos extremos (vía acuerdos con las cúpulas policiales y resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires).

¿Por qué?

Porque todavía no dimensionan las fuerzas vivas de nuestra ciudad, el tamaño del final de la crisis que padece nuestro país, además de la particularidad padecida por Nueve de Julio.

Tal vez, ella (ahora, quien sea), tampoco: en general, nos detenemos en la foto; los más perspicaces en el proceso. Muy pocos, en el desenlace posible.