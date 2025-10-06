Atención: Este martes 7 vence el plazo para presentar Declaración Jurada por Emergencia Agropecuaria

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los productores agropecuarios afectados por inundaciones que tienen tiempo hasta este martes para presentar la documentación correspondiente, en el marco del Decreto 2452/2025.

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción, convoca a los productores agropecuarios del partido que hayan sido afectados por inundaciones, a presentar la Declaración Jurada por Emergencia y/o Desastre Agropecuario, de manera digital.

Este trámite es exclusivo para productores cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria y cuyos establecimientos estén ubicados en el partido de Nueve de Julio. La presentación se realiza en el marco del Decreto Provincial 2452/2025, que contempla el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

El plazo inicial establecido por el decreto era de 10 días, pero se extiende hasta mañana, martes 7 de octubre, inclusive.

¿Cómo realizar la presentación?

La modalidad es 100% digital, ingresando al sitio: https://mi.mda.gba.gob.ar/login

Quienes hayan realizado una presentación previa y cuenten ahora con nuevas partidas afectadas, deben ingresar nuevamente al sistema y cargar la documentación correspondiente.

Los productores que nunca hayan presentado una Declaración Jurada (DDJJ) en el portal MiMDA, deberán además notificar al Municipio enviando un correo a [email protected] , adjuntando: Constancia de CUIT con el cual se registraron (propietario, arrendatario y/o apoderado) Carta poder y contratos de arrendamiento, si corresponde.



Esto permitirá validar la solicitud y otorgar acceso a la carga de la DDJJ.

Además, los productores que ya cuenten con el Certificado de Emergencia Agropecuaria (EA) por el período marzo-agosto 2025, podrán acceder a una opción en el sistema para solicitar la prórroga, con un proceso simplificado.

Consultas y contacto

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Producción a través de los siguientes medios: