María José Gentile: ‘El desafío de la emergencia hídrica nos une y nos fortalece con la mirada para superar la adversidad’

El mismo era escuchado con atención por los integrantes de la mesa cabecera, Presidente de la SRNJ, Hugo Enríquez, Tesorero de Carbap, Carlos Bilbao, Presidente de la Cámara de Comercio, Diego Baztarrica, Presidente de la Regional Aapresid Nueve de Julio-Casares, Fernando Meoli, Presidente del Circulo Ingenieros Agrónomos, Nicolás Romano, el Delegado de SRA en Nueve de Julio, Ricardo Debernardi, la referente de la Filial Federación Agraria Argentina, Patricia Gorza y en representación del Concejo Deliberante, Sol Ormaechea.

Mensaje textual de la Intendente María José Gentile:

Muy Buen día a todos,

Integrantes de la sociedad rural, representantes de instituciones , productores, vecinos de nuestro partido …Es un honor, estar hoy aquí en la apertura de nuestra tradicional Feria de la Sociedad Rural de Nueve de Julio.

Sabemos que este evento, que siempre es motivo de celebración y optimismo por nuestro campo, nos encuentra hoy bajo el signo de la emergencia y la profunda preocupación.

Nueve de Julio está atravesando un desastre que, según las propias estimaciones de las entidades rurales, supera al de otras crisis hídricas. La persistencia de las lluvias ha sido histórica: en seis meses, acumulamos cerca de 1.300 milímetros, muy por encima de la media anual. Esto se traduce en una realidad inaceptable: hoy, según los informes técnicos y las evaluaciones locales, tenemos más del 50% de las hectáreas del partido anegadas o con serias dificultades productivas.

El impacto directo en la producción es devastador. . Las pérdidas no son solo productivas, sino que recaen íntegramente sobre nuestros productores, generando un quebranto y estrés financiero que, lo sabemos, impactará de lleno en los comercios y en toda la economía local. Este es un golpe directo a la sostenibilidad de todo nuestro partido que, lamentablemente, sentiremos por varios años.

Y es ante esta adversidad hídrica que debemos recordar nuestros compromisos…. Cuando iniciamos la gestión, la situación económica era compleja, pero fue una prioridad absoluta recuperar el Parque Vial Rural y poner en marcha un plan serio de reconstrucción de nuestros caminos. Este esfuerzo se vio reflejado en el discurso de esta misma Feria hace un año, donde podíamos mostrar el inicio de

un trabajo que, aunque sabíamos que sería largo…, comenzaba a dar sus primeros resultados tangibles.

Sin embargo, la naturaleza fue implacable. El clima no nos dio tregua, sino que nos castigó con lluvias que destruyeron en semanas lo que construimos con meses de esfuerzo, impidiendo darle continuidad a aquella planificación. Si esta gestión no ha podido cumplir con el 100% de lo comprometido, les aseguro que no ha sido por falta de voluntad. La famosa ‘sábana corta’ de los recursos nos obliga a dejar de lado obras de desarrollo para asistir a emergencias que ponen en riesgo la accesibilidad de localidades, e incluso, la seguridad de nuestros cascos urbanos.

Pero ante la catástrofe, la única respuesta es trabajar el doble. Con la emergencia en nuestras manos, este Municipio no se detuvo. Desde fines de febrero venimos trabajando sin pausa, con avances que muchas veces no se pueden valorar porque nos llega otra lluvia, afectando suelos ya difíciles, con mucha presión de agua y alcantarillas rotas o arrasadas. El trabajo no se detuvo.

Y es ahí donde el compromiso se hace más palpable. He realizado innumerables gestiones ante el Gobierno Provincial y Nacional a fin de requerir ayuda y mostrar la magnitud de nuestra tragedia. En algunos lugares hemos sido escuchados, en otros aún no,….. pero no bajo los brazos ni me quedo esperando: sigo golpeando puertas.

Puertas que nos permitieron hoy sumarle a nuestra flota 4 retroexcavadoras, cuatro camiones volcadores, una pala y una motoniveladora enviadas por provincia, Además, se logró la Declaración de Emergencia Agropecuaria por afectación hídrica, manteniendo una fluida conexión con Provincia para agilizar las nuevas presentaciones, conseguir las prórrogas y su posterior homologación a nivel nacional.

En reconocimiento a la colaboración y el esfuerzo extraordinario de ustedes, y gracias al diálogo constante con el sector, hemos logrado actualizar el porcentaje de reconocimiento en la red vial en la realización de trabajos costeados por productores rurales en el sector de caminos.

Y si hablamos del motor de Nueve de Julio, debemos mirar a esta feria en su totalidad. Hoy aquí no solo celebramos la resiliencia del sector agropecuario. También celebramos el incansable espíritu de nuestros artesanos, emprendedores, y el potente sector industrial y comercial que nos acompaña. La producción agrícola-ganadera ha sido la base, pero nuestro partido ha crecido hasta ser referencia en materia industrial y comercial asociada al agro. Vemos a las empresas pioneras, con más de 50 años de trayectoria, que siguen apostando por Nueve de Julio, junto a aquellas que recién se inician.

Y pensando en el futuro, quiero destacar un paso clave: en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria, el sector empresarial y esta Sociedad Rural, estamos llevando adelante un relevamiento y la realización de un Mapa Productivo del partido. Es vital contar con datos reales para poder planificar la industria, el comercio y la producción agropecuaria de manera que crezcan armoniosamente’. Sin datos no hay decisiones, y con este mapa sabremos con qué materias primas contamos y cómo incorporar a nuestras empresas a la cadena de valor.

Momentos de crisis nos debe encontrar unidos y sin banderías. Por eso, quiero destacar, de forma especial, el trabajo conjunto y constante con esta Sociedad Rural. Desde lograr la declaración de emergencia hasta la conformación de los equipos de trabajo, su liderazgo ha sido fundamental. Reconozco también a los productores independientes, vecinos y representantes de cuarteles que se sumaron al trabajo; su participación demuestra la verdadera identidad de Nueve de Julio.

Gracias a este esfuerzo en equipo y a las gestiones, hemos logrado contar con una presencia sin precedentes de funcionarios provinciales en el terreno: el Director de Caminos Rurales, representantes de Hidráulica, Autoridad del Agua y Vialidad Provincial. Este hecho es vital, porque nos permite agilizar respuestas y hace que el compromiso de la Provincia sea tangible en nuestro territorio.

Vecinos y productores,….. tengan plena seguridad que quien les habla es incansable en las gestiones para conseguir la asistencia que necesitamos asi como en la exigencia para que de una vez por todas se terminen obras estructurales como el plan maestro del Salado . No tengan dudas que esta gestión está al frente de esta lucha, junto a ustedes.

Y para finalizar decirles que vivimos momentos muy difíciles, pero si algo nos enseña el campo es sobre la fortaleza para volver a levantarse. Mantengamos esta unidad, y sigamos trabajando codo a codo.

De esta forma dejo formalmente inaugurada la 128 Feria de la Sociedad Rural de Nueve de Julio.

Muchas gracias