- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Es notorio que la Intendente tiene lo que hay que tener para el cargo que ocupa; algo que escasea desde el diputado Blanco.

Cierto es que debemos sumarle visión estratégica para que no la enrede la gestión, de la que es difícil desagregar qué es responsabilidad de ella, qué es responsabilidad del gobernador y qué es responsabilidad del presidente (sobre todo “cuando las papas queman”).

Como si no fuera poco, no solo explotan (con estridencia o de manera invisible) los acontecimientos en manos de las (los) intendentes los acontecimientos, sino que, el punto de partida es del lado del presidente.

Primero, las formas son secundarias: cada uno se maneja como pueden según las circunstancias.

Segundo, pero sería primero, la política es la prolongación de la guerra por otros medios. De hecho, por eso las formas, poco importan.

Aún cuando se usen para engañar: por ejemplo, la SRA (Palermo) se durmió en laureles que motivaron que un grupo de Ceo´s de cerealeras, le birlaran el negocio por el cual son dueños (casi) del país, desde hace 200 años. No solo le está costando el puesto al presidente de la SRA, sino que, además, echarán gradualmente a esos Ceo´s, mientras (muy probablemente) estén trazando junto a otros factores del poder de Argentina, el desplazamiento del presidente. Para no dejar de ser factor de poder (¿qué poder puede tener alguien luego de aceptar comprar cigüeñas para procrear hijos -renta sin retenciones-?).

Tercero, las variables macroeconómicas (sistema de navegación de los países) están (voluntariamente -por el presidente) destruidas, cuando son el factor, luego, de navegación de las provincias y de los distritos. Lamentablemente, el gobernador tiene la misma mirada del país que el presidente pero, nuestra Intendente, más allá de su afectividad política por alguno de estos, privilegia el vínculo como Intendenta de 9 de Julio.

Por eso es ella, la primera víctima de los desaguisados de las torpezas de quienes están en cargos superiores.

¿Cómo despegarse de tantas torpezas de quienes la superan en cargo?

Tomando nota de que la gestión es secundaria, en primer lugar.

En segundo lugar, tomando nota del mundo que está surgiendo desde Alaska.

Por esto, orientando a los empresarios industriales y a los del campo, para que dirijan la mirada hacia una Argentina industrialista, donde la tasa de ganancia será de tal magnitud, que el dinero pasará a ser secundario para todo el mundo, porque lo principal será hacer crecer a las industrias, industrializar lo que surge del campo y enriquecer cada ciudad.

Es decir, tenemos un norte esperanzador, a pesar de estar navegando un Titanic (nación y provincia) y en aguas heladas.

Cierto es que cada uno chapotea en el agua como le resulta posible: las formas son secundarias, aunque cada quien prefiera las que las comodidades de la vida le posibilitaron sedimentar.

Si acompañamos a la Intendenta virando la mirada hacia el horizonte, para que dejemos de centrar la mirada en el ombligo propio (o en el ajeno para criticarlo), notaremos que las cosas están mal para todos del mismo modo; mientras muchos quedan por el camino.

Sin embargo, el sol está muy cerca de salir también para la Intendenta y para nuestra ciudad: la cuestión es dejar de estar convencidos de que no hay más salida que la que cada quien propone.

Cuando tenemos la posibilidad de construir una salida juntos, sin importar posiciones partidarias.