En general insisto (como punto de partida) con la Educación, porque no es notorio

aún que, en términos individuales, para sostenernos como individuos, lo hacemos

desde aquello que nos regula: la ley familiar de cada quien; para cada uno, su (mi) ley.

Porque, a diferencia de hace muchas décadas, el saber ocupa lugar (cuando,

históricamente, no -era común escuchar a las madres profiriendo: “el saber no ocupa

lugar”). Desde 1938 (Bachelard) notó que el saber es un obstáculo y que se conoce

contra obstáculos.

Para colmo, cuando sedimenta el saber, toma el cariz de prejuicio y, como se ve con

conceptos, éstos decaen en su polisemia para degradarse hasta el más simple

prejuicio, sin tomar nota del nivel de formación de quien porte esos prejuicios (nivel

doctoral o nivel primario). Tornándose también las categorías teóricas, prejuiciosas.

De hecho, la Educación (se ve en las universidades más prestigiosas del planeta)

quedó desactualizada cumpliendo roles como el que conocíamos de nuestros

políticos: cada uno con su “quintita” para proporcionarse bienestar y proporcionarle

bienestar a su familia.

La inteligencia artificial desnudó ese carácter de “quinta” y

Harvard, la primera, se deshace desde 2022 para rehacerse al nivel exigido por la

tecnología del siglo actual; porque, aunque la mayoría de los CONICETs del mundo,

se durmieron en los laureles, otros avanzaron: como es posible notarlo en China,

Rusia, Irán, India, Singapur.

No se ocupan de filmar algas de otros océanos, con

dispositivos de otros países, en submarinos ajenos. Rusia no solo cuenta con

tecnología y materiales insuperables para sostener su poder, sino que, además,

produce el primer medicamento para restringir el cáncer.

Pero, estamos en otras lides. En nuestra liga, nuestro país, compartimos sus

habitantes la misma cosmovisión sin notar que el juego de la democracia actual se

desarrolla en otros carriles.

Hemos vuelto en términos temporales, al día previo a la última crisis que generó la

quita de retenciones y el viaje a Estados Unidos; y no tenemos esas dos alternativas

como posibilidad para resolver el mismo problema que, aunque no sea notorio, hizo

metástasis. Se propagó (por las retenciones cero) a otro órgano vital del país (luego de

haber destruido un órgano principal como es el sector productivo de las empresas e

industrias): a la Sociedad Rural Argentina.

Claro que la SRA hará lo suyo para recomponer su posición, por primera vez

socavada.

Aunque el patógeno parece Milei, la ley de uno que la porta, es lo que creemos que

sabemos respecto de la democracia lo que tiene a nuestro país a punto de expresarse

con estertores.

Sin embargo, tenemos alternativas si dejáramos de saber, al menos, por un instante.