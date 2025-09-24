El límite de Occidente es China

- Advertisement -

Milei (colegio Cardenal Copello, UBA, IDEyS, Universidad T Di Tella) y Caputo (colegio La Salle, UBA y profesor en la UCA) desesperan por dólares: ambos con formación en economía, pero, como la Educación fracasó, no tienen idea de economía.

El presidente, anarco capitalista, por anarquista detesta a las naciones (por eso su: “un topo que vino a destruir el Estado”), y la economía de una Nación es la macroeconomía; herramienta teórica que desconoce y, además, está demostrando que también ignora la microeconomía (la economía de las empresas).

El ministro de economía, domina el juego de las mesas de dinero financieras (especialmente aquellas que tiene que ver con sus amigos inversores) y también desconoce la microeconomía (por eso detesta la macroeconomía).

Ni Milei, ni Caputo, lamentablemente tampoco los políticos y los periodistas, llevan el pulso del actual cambio de paradigma (del globalismo al nacionalismo -de la renta financiera al industrialismo) pero sí lo conoce Trump porque gestiona su desarrollo (el del industrialismo en el mundo, menos en China) abaratando la energía fósil, combatiendo las energías alternativas, consiguiendo trabajo para los norteamericanos (inversión de Arabia en Boeing que generó 160mil puestos de trabajo directos y casi 1 millón de puestos indirectos) porque es el principal vendedor de productos norteamericanos en el mundo.

Latinoamérica, plagada de fracasos educativos, no lleva el pulso de la historia y el pulso geopolítico. Lula, como los funcionarios del progresismo de Alberto y Cristina, Axel, la izquierda más los neoliberales, tienen como “norte” a China, mientras China es el único que sostiene al globalismo y por eso es el único perdedor importante en dicho cambio: Ucrania y Europa juegan a furgón de cola de China, por eso empobrecen y empobrecerán a sus pueblos en niveles superiores a los peores padecimientos históricos de África: África, pronto ocuparía el lugar que ocupó Europa, en el mundo.

Entonces, Trump, “apoya” a Milei porque Lula es pro Chino y porque Chile tiene una alianza estratégica con Inglaterra desde las islas Malvinas, contradiciendo el eslogan del nacionalismo americano: “América para los americanos” (América, desde el polo sur al polo norte). Por eso apoya a Milei, porque los demás están mal alineados (cierto que Milei tendrá que renunciar y devolver lo utilizado en el swap con China, y dejar de importar sus productos, además de exportarle nuestros productos a China. Tanto como que tendrá que retirarse del puerto de Perú, y los franceses retirarse del Amazonas, como Canadá dejar de depender de Gran Bretaña o Groenlandia de Dinamarca.

Es cuestión de tiempo: Trump tiene dinero para esperar, además de contar con 12 portaviones y la alianza estratégica de orden uno con Putin (y su tecnología de guerra) para organizar el mundo como lo trazaron en Alaska.

Es decir, Milei solo consiguió distraernos.

Ya comenzaron a subir el precio de los alimentos (relación directa con la quita de retenciones), la Federación Agraria nota que le tomaron el pelo con la quita de retenciones, tanto como la Sociedad Rural Argentina (la de Palermo, las demás son clubes de amigos), porque la quita de retenciones solo beneficia a los exportadores.

El problema fundamental es que, a la falta de stocks por la falta de rentabilidad de las empresas, se suma el precio de los insuficientes alimentos para todos los argentinos, mientras las empresas no notan aún cómo pagarán los magros salarios el próximo mes, porque no hay compradores porque nadie tiene dinero para comprar más que algo de los alimentos necesarios como para sobrevivir.

Por eso me permitiré insistir en que la Intendente, gestione el aprovisionamiento de alimentos en las distribuidoras, en el mercado de proximidad, más stocks en galpones; gestione el aprovisionamiento de electricidad, garantizándola en caso de ser necesario; gestione contar con agua potable; y establezca acuerdos precisos con las cúpulas policiales para que no se desorganice nuestra policía en caso de quebrarse la verticalidad del mando.

Para que los nuevejulienses y nuestro Partido (y, con suerte, algunos Partidos vecinos), estemos a la altura de las circunstancias y éstas tienden a moverse en el límite.