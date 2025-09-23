Bomberos Voluntarios lanzan un Bono Contribución para la compra de guantes de incendio estructural

- Advertisement -

Con el objetivo de equiparse mejor y continuar cuidando a la comunidad, los Bomberos Voluntarios de 9 de Julio pusieron en venta un Bono Contribución numerado que tendrá como atractivo el sorteo de cinco lechones asados, listos para llevar a la mesa.

El sorteo se realizará el 18 de octubre, por la Quiniela Nacional Nocturna, y cada bono tiene un valor de $1.000. Todo lo recaudado será destinado exclusivamente a la compra de guantes para incendio estructural, un elemento esencial en la labor diaria de los servidores públicos.

Desde la institución destacaron la importancia de la colaboración de los vecinos en este tipo de iniciativas solidarias, ya que cada aporte contribuye a reforzar la seguridad del cuerpo activo y a mejorar el servicio que los bomberos brindan en cada intervención.