martes, septiembre 23, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
martes, septiembre 23, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
General

Bomberos Voluntarios lanzan un Bono Contribución para la compra de guantes de incendio estructural

Con el objetivo de equiparse mejor y continuar cuidando a la comunidad, los Bomberos Voluntarios de 9 de Julio pusieron en venta un Bono Contribución numerado que tendrá como atractivo el sorteo de cinco lechones asados, listos para llevar a la mesa

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con el objetivo de equiparse mejor y continuar cuidando a la comunidad, los Bomberos Voluntarios de 9 de Julio pusieron en venta un Bono Contribución numerado que tendrá como atractivo el sorteo de cinco lechones asados, listos para llevar a la mesa.

El sorteo se realizará el 18 de octubre, por la Quiniela Nacional Nocturna, y cada bono tiene un valor de $1.000. Todo lo recaudado será destinado exclusivamente a la compra de guantes para incendio estructural, un elemento esencial en la labor diaria de los servidores públicos.

Desde la institución destacaron la importancia de la colaboración de los vecinos en este tipo de iniciativas solidarias, ya que cada aporte contribuye a reforzar la seguridad del cuerpo activo y a mejorar el servicio que los bomberos brindan en cada intervención.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5988

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR