Primavera y alegría para todas las edades

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este domingo, la Plaza Italia se transformó en un espacio de juego y reflexión al aire libre, de la mano de la Dirección de Cultura. Niños, jóvenes y familias participaron del armado de macetas con plantines para llevar a casa, y del taller de serigrafía “Mi ciudad, mis árboles”, coordinado por Giacomina Penette, donde se abordaron temas como la identidad local y el cuidado ambiental.

En tanto, este lunes, en el Playón Municipal de Av. Agustín Álvarez y San Martín, los festejos continuaron con una jornada dedicada a los adultos mayores, organizada por la Secretaría de Desarrollo Comunitario a través de la Dirección de Adultos Mayores. Participaron vecinos de la ciudad y de la localidad de French, quienes disfrutaron de juegos recreativos y de una choripaneada comunitaria.

La actividad contó con el apoyo de la Asociación de Tejo, que sumó su presencia y acompañamiento, consolidando así un espacio de encuentro, alegría y reconocimiento para quienes han dedicado su vida a construir comunidad.