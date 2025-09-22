Emergencia Agropecuaria: se recuerda la documentación necesaria para la inscripción de productores

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de la Emergencia Agropecuaria correspondiente al período del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, se informa que próximamente se habilitará la inscripción digital para productores agropecuarios del partido de Nueve de Julio que hayan sido afectados por inundaciones.

La presentación de la Declaración Jurada por Emergencia y/o Desastre Agropecuario será condición necesaria para acceder a los beneficios establecidos. El trámite se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial MiMDA.

Documentación requerida

Quienes nunca hayan utilizado la plataforma MiMDA para este fin, deberán notificar su solicitud al municipio por correo electrónico, luego de completar el formulario en línea. Para validar el acceso y habilitar la carga de la DDJJ, se deberá enviar un mail a [email protected] con la siguiente documentación adjunta:

Constancia de CUIT utilizada para registrarse en MiMDA

Constancias de inscripción en ARCA y ARBA (según corresponda: propietario, arrendatario o apoderado)

Carta poder (si corresponde)

Contratos de arrendamiento (si corresponde)

Es fundamental anticiparse y contar con la documentación completa para facilitar el proceso una vez habilitada la inscripción.

Más información

Para consultas o asesoramiento, los productores pueden comunicarse con la Subsecretaría de Producción:

📞 Teléfono: 02317-610000 int. 147

📧 Correo electrónico: [email protected]