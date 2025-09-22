Cazón, el pueblo del millón de árboles, cumple 129 años y sigue germinando futuro

- Advertisement -

En el corazón de la llanura bonaerense, donde no hay montañas ni lagos que acaparen la mirada, hay un punto verde que destaca desde el cielo: Cazón, un pueblo rural de apenas 300 habitantes, cumple este mes 129 años de vida. Fundado como un centro viveril, hoy es reconocido en todo el país como el “pueblo del millón de árboles” y se consolida como un destino de naturaleza, historia y producción sustentable.

Ubicado a 15 km de Saladillo, cabecera del partido, Cazón nació literalmente de una semilla. Fue pensado hace más de un siglo como un vivero para cultivar especies que luego poblarían los espacios públicos del país. Esa visión fue germinando hasta convertirse en lo que es hoy: el epicentro del arbolado urbano de muchas ciudades argentinas.

“El vivero municipal Eduardo L. Holmberg, fundado en 1910, ocupa 210 hectáreas y es el corazón verde de nuestro pueblo. Alrededor de él se formaron otros viveros privados. Muchos de sus dueños comenzaron aprendiendo con nosotros”, contó el intendente José Luis Salomón. “Casuarinas, fresnos, plátanos, pinos y muchas especies más que hoy embellecen calles y plazas en distintas ciudades salieron de aquí. Por eso decimos con orgullo que Cazón ayudó a arbolar el país”.

Un aniversario con raíz popular

Durante todo septiembre, Cazón celebra su 129º aniversario con una serie de actividades culturales, gastronómicas y recreativas que tendrán su gran cierre el domingo 28. La organización está a cargo de emprendedoras locales en conjunto con AFESA (Asociación de Feriantes y Emprendedores Saladillenses).

“Vamos a tener patio gastronómico, feria de artesanos, desfile gaucho, shows musicales y actividades para toda la familia”, explicó Sabrina Recalde, una de las impulsoras del festejo. “Va a haber desfile de la escuela de modelos Fashion Models de Saladillo y cerramos con un show de The Palmers, una banda tributo a Los Palmeras. Todo con entrada libre y gratuita”.

Además, ese día se realizará una caminata guiada por los rincones emblemáticos del pueblo, en la que se podrá conocer la historia del vivero y las especies que allí se cultivan.

Naturaleza, turismo y vida rural

Aunque el turismo no es su actividad principal, cada vez más personas eligen Cazón para pasar el fin de semana. “Hay gente que viene los viernes y se queda hasta el domingo. Tenemos domos, cabañas, restaurantes atendidos por sus dueños y la posibilidad de disfrutar de un entorno natural único”, detalló Salomón.

El vivero municipal ofrece visitas autoguiadas, safaris fotográficos, avistaje de aves, campamentos y paseos entre especies autóctonas y exóticas: ombúes, ceibas, algarrobos, tipas, jacarandás, eucaliptos, álamos, entre muchas otras. Todo esto, atravesado por un icónico boulevard de casuarinas que se ha convertido en postal del lugar.

“Para nosotros, lo natural es vivir rodeados de árboles, pero cuando llega la gente de afuera se queda maravillada. Venimos creciendo mucho gracias a ese vínculo entre naturaleza y comunidad”, agregó el intendente.

Desafío Cazón: una carrera entre árboles

Y como si fuera poco, el próximo 16 de noviembre, Cazón será escenario de una experiencia deportiva única: el Desafío Cazón, una carrera de 8 km por los senderos arbolados del pueblo. Organizada por “Saladillo Corre”, la prueba será a beneficio del Instituto Niño Jesús y también incluirá una corre-caminata de 2 km pensada para familias y niños.

Cazón no solo ofrece árboles: ofrece una manera distinta de vivir. Su historia, su presente productivo y su vínculo con la naturaleza lo convierten en un punto de encuentro para quienes buscan aire puro, tranquilidad y raíces profundas. A 129 años de su fundación, este pequeño gigante verde sigue germinando.