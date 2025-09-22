Brutal crimen en Zárate: hallaron muerto a un jubilado y hay una pareja de policías detenida

- Advertisement -

Saúl Eduardo De Francesco, un jubilado de 79 años, fue hallado sin vida el domingo 21 de septiembre en un descampado a la altura del kilómetro 121 de la Ruta Nacional N°9, en la colectora, cerca de Baradero. Estaba boca abajo, entre los pastizales, y presentaba un disparo en la nuca. Llevaba cuatro días desaparecido.

Su desaparición había sido denunciada el miércoles 17 de septiembre, cuando fue visto por última vez saliendo de su casa en la calle Valentín Alsina al 1000. Desde entonces, familiares y vecinos impulsaron una intensa búsqueda que terminó de la peor manera.

El plan criminal: engaño, secuestro y ejecución

Según reconstruyó la investigación de la DDI Zárate-Campana, los asesinos creían que De Francesco guardaba una suma importante de dólares en su domicilio. Para acceder a él, planearon un engaño.

Ese miércoles por la tarde, María Florencia Ludmila Valentini, sargento de la Policía Bonaerense, se presentó en la casa del sobrino de la víctima y dijo ser hija de un excompañero de De Francesco. Afirmó que estaban organizando una fiesta sorpresa, pero el jubilado sospechó y se negó a subir al auto.

Horas después, a las 20, fue interceptado en la esquina de Alsina y Andrade. Fue obligado a subir a un Ford Focus gris. Un vecino fue testigo del secuestro y llamó al 911, dato clave para la causa.

Un robo frustrado y un asesinato

Los captores lograron quitarle las llaves de su casa, pero se confundieron de domicilio y entraron a la vivienda de su hermano. Al no encontrar el dinero que buscaban, optaron por matarlo.

De Francesco fue llevado hasta un descampado en Baradero, donde lo ejecutaron. La hipótesis principal es que el crimen fue consecuencia de un robo fallido. La víctima conocía, al menos, a dos de sus asesinos.

Detenidos: una sargento, un ex policía y dos cómplices

El fiscal Juan Manuel Esperante, de la UFI N°7 de Zárate, caratuló la causa como “privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con homicidio”. Hasta el momento, hay cuatro detenidos:

Principales acusados:

María Florencia Ludmila Valentini : Sargento de la Bonaerense, prestaba servicio en la comisaría de Campana. Fue arrestada en su trabajo, donde se le secuestró su arma reglamentaria y su celular.

Alejo Ezequiel Moreno: Expolicía exonerado y empleado del Centro de Operaciones de Zárate. Se le incautó su auto y teléfono. Ya tenía antecedentes por un presunto homicidio.

Cómplices:

Néstor Irvin Matencio (alias “Limache”) : Ciudadano peruano, de 31 años. Habría actuado como apoyo logístico y “entregador” del dato del dinero.

Lucas Gabriel Lemos: Fue arrestado mientras intentaba huir hacia la provincia de Misiones.

La causa judicial

La jueza Graciela Adriana Cione, del Juzgado N°1 de Zárate-Campana, está a cargo del caso. La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, repudió el hecho y aseguró: “Son unas lacras, espero que se pudran en la cárcel”.