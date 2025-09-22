Axel Kicillof: “En octubre hay que elegir a los que no le mienten a nuestro pueblo”

- Advertisement -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó este lunes contra el Gobierno nacional por el cambio en el sistema electoral y aseguró que “en octubre hay que elegir a los que no le mienten a nuestro pueblo”. Lo hizo durante una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno bonaerense, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Kicillof se refirió específicamente a la aplicación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del pasado 7 de septiembre, y la calificó como “una decisión caprichosa de Javier Milei, pensada únicamente para su conveniencia política”.

“El Gobierno nacional cambió el sistema electoral apelando a dos mentiras: las supuestas posibilidades de fraude y la necesidad de implementar un sistema más barato. Pero en las pasadas elecciones no solo no se registraron irregularidades graves con el sistema anterior, sino que además este nuevo formato demostró ser más confuso y menos transparente para los votantes”, afirmó el mandatario provincial.

Kicillof también hizo hincapié en que este cambio se dio sin el debido consenso ni discusión pública: “Es un atropello institucional, porque no fue debatido con las provincias ni con los actores del sistema electoral. Fue una imposición hecha a medida del oficialismo nacional”.

En ese sentido, el gobernador bonaerense instó a la ciudadanía a estar alerta de cara a las elecciones generales de octubre: “No se trata solo de votar, sino de saber qué se está votando y a quiénes. Hay que elegir a los que defienden los derechos, la democracia y no le mienten a nuestro pueblo con excusas para manipular el sistema”.

Durante la conferencia, los funcionarios que lo acompañaron también expresaron su preocupación por los efectos que la implementación de la BUP podría tener en la representación política y la equidad del proceso electoral.