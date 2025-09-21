El análisis del comportamiento del consumo en los supermercados de la Provincia de Buenos Aires durante el primer semestre de 2025, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), muestra resultados preocupantes sobre el poder adquisitivo y la facturación en el sector. Aunque se observa una leve mejora en las ventas respecto de 2024 (+1,3%), el nivel de facturación en términos reales sigue siendo 7,6% inferior al de 2023 y 6,8% menor que en 2022.
La caída del consumo en supermercados bonaerenses: un análisis de la pérdida de poder adquisitivo y su impacto en las ventas
El primer semestre de 2025 revela que, pese a una leve recuperación del consumo en supermercados de la Provincia de Buenos Aires, las ventas siguen marcando una caída del 7,6% respecto de 2023.
