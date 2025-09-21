Día del Estudiante: una fiesta llena de alegría, tradición y comunidad

- Advertisement -

Este domingo 21 de septiembre, una multitud de estudiantes, padres y miembros de la comunidad educativa se reunieron para celebrar el Día del Estudiante, coincidiendo con el inicio de la primavera. La jornada comenzó en la intersección de las avenidas Tomás Cosentino y San Martín, frente al Parque San Martín, donde se congregaron para dar inicio a una colorida marcha hacia la Plaza Belgrano. El recorrido continuó por la Avenida San Martín, hasta llegar a la esquina de las avenidas Mitre y Vedia, donde se realizó una fiesta con música y juegos para los más jóvenes.

El evento contó con la presencia de la Subsecretaria de Producción Municipal, Cecilia Fussari, quien destacó el valor de la educación y el compromiso con los estudiantes, a quienes acompañó en su rol de mamá, además de su labor profesional. “Es un momento para compartir, disfrutar y celebrar junto a los chicos”, expresó Cecilia, mientras observaba con atención la participación de su hijo en la celebración.

A lo largo del recorrido, el personal de tránsito colaboró con el orden, asegurando que el evento se desarrollara de manera segura para todos los presentes. Padres, docentes y alumnos caminaron juntos, demostrando el compromiso de la comunidad educativa y la importancia de la familia en este tipo de celebraciones.

Los estudiantes, algunos con pancartas y otros con la camiseta de su promoción, disfrutaron de un día lleno de música, risas y el espíritu festivo que caracteriza al Día del Estudiante. En los mensajes que se leían en las pancartas, se destacaban los nombres de los colegios, las promociones y los buenos deseos para los compañeros.

El evento fue una verdadera fiesta para toda la comunidad, y la celebración culminó con un desfile que unió dos de las avenidas más emblemáticas de la ciudad: Mitre y Vedia. Mientras el cielo comenzaba a despejarse tras la lluvia, los estudiantes marchaban con alegría, celebrando la llegada de la primavera y, al mismo tiempo, recordando la importancia de la educación y la camaradería.

Este tipo de festejos, en los que la comunidad se une en torno a un evento tan significativo, reafirman el compromiso social y educativo de la ciudad. Un domingo lleno de emoción y tradición que quedará grabado en la memoria de los participantes y en el corazón de la ciudad.