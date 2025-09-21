Continúa la búsqueda de Juan Pedro Machado en Los Toldos, a 48 horas de su desaparición

- Advertisement -

En las últimas horas, las autoridades intensificaron las tareas de búsqueda tras no tener noticias de Machado desde su última aparición, el pasado viernes. El hombre, conocido por su tendencia a desorientarse, fue visto por última vez vistiendo un pantalón gris, un buzo azul, una camisa bordó y zapatillas azules.

Desde la Policía, se pidió a cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación que se comunique con el 911 o al 103, de la localidad de General Viamonte, o bien que se acerque a la comisaría más cercana en los distritos aledaños.

La comunidad permanece atenta, esperando algún dato que permita dar con el paradero de Machado, mientras la búsqueda continúa sin descanso.