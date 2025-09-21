lunes, septiembre 22, 2025
General

Continúa la búsqueda de Juan Pedro Machado en Los Toldos, a 48 horas de su desaparición

Es un vecino de 76 años, que sigue sin ser localizado y es por eso que se ha solicitado la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Juan Pedro Machado

En las últimas horas, las autoridades intensificaron las tareas de búsqueda tras no tener noticias de Machado desde su última aparición, el pasado viernes. El hombre, conocido por su tendencia a desorientarse, fue visto por última vez vistiendo un pantalón gris, un buzo azul, una camisa bordó y zapatillas azules.

Desde la Policía, se pidió a cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación que se comunique con el 911 o al 103, de la localidad de General Viamonte, o bien que se acerque a la comisaría más cercana en los distritos aledaños.

La comunidad permanece atenta, esperando algún dato que permita dar con el paradero de Machado, mientras la búsqueda continúa sin descanso.

