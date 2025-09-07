- Advertisement -

Es notorio que los “políticos” no notaron qué está ocurriendo; aparentemente la intendente, sí.

Los acontecimientos podrían no ser agradables si no se trabaja en la economía nacional.

Está claro que el presidente y el ministro de economía, no saben de economía: el segundo solo conoce de finanzas (y para sus amigos).

El Congreso Nacional junto a los empresarios, los sindicalistas y la Corte Suprema, tienen que reunirse con urgencia para comenzar a resolver la transición, para evitar que se corte la cadena de abastecimiento a los comercios de proximidad.

La mayor parte de la sociedad vive de la economía urbana y, si no se garantiza el abastecimiento, viviríamos acontecimientos desconocidos para los argentinos.

Insisto, es necesario organizar el abastecimiento de los comercios de proximidad, si se precipitan los acontecimientos que ya “mostraron sus dientes”.

Cuidemos entre todos a nuestro Partido de 9 de Julio.