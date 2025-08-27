Bromatología recomienda la compra segura de alimentos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Bromatología, recuerda que al momento de comprar productos alimenticios, es fundamental revisar que los rótulos estén completos y contengan información clave como la fecha de vencimiento, el Registro Nacional de Establecimiento (RNE), el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), el código QR cuando corresponda y la integridad del envase.

Es importante recordar que adquirir alimentos a través de redes sociales o plataformas en línea no garantiza que el comercio esté habilitado.

Antes de concretar la compra, solicita que el comercio exhiba su habilitación municipal.

Como consumidor, tu responsabilidad es elegir alimentos de lugares confiables, verificar la información de los rótulos y asegurarte de que el comercio cumpla con las normas.

Tomar decisiones informadas sobre los productos que consumís es la mejor manera de proteger tu salud y la de tu familia. ¡Compra con conciencia y no te arriesgues!