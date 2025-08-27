miércoles, agosto 27, 2025
General

Avanza la gestión responsable de aparatos eléctricos y electrónicos

Para más información, podes acercarte a la Municipalidad de 9 de Julio.

La Municipalidad de 9 de Julio continúa promoviendo la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), para evitar que terminen en la basura común y afecten nuestro ambiente.

Los RAEE incluyen todos los equipos que funcionan con electricidad o pilas y que ya no utilizamos: televisores, computadoras, celulares, tablets, impresoras, electrodomésticos de todo tipo, cables, cargadores y otros accesorios.

CÓMO SUMARSE

Participar es simple: solo hay que guardar los aparatos que ya no funcionen o no se usen, y llevarlos a la oficina de Gestión Ambiental en el Palacio Municipal, a la delegación local, o solicitar el retiro a domicilio sin costo.

CÓMO SIGUE EL PROCESO

Una vez recolectados, los equipos son almacenados temporalmente y luego enviados al servicio penitenciario, donde se desarman, se recuperan materiales y se reciclan de manera segura.

Este proceso evita que metales pesados y sustancias peligrosas contaminen el suelo y el agua, y permite recuperar recursos valiosos como cobre, aluminio, plástico y vidrio.

Con una correcta gestión de los RAEE, cada vecino aporta a una ciudad más limpia y responsable con el medio ambiente.

Para más información, podes acercarte a la Municipalidad de 9 de Julio.

 

