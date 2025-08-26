Un jubilado de 73 años mató a un ladrón que entró a su casa

- Advertisement -

Un hombre de 73 años mató a tiros a un delincuente de 22 años que había entrado a robar en su residencia en González Catán, partido de La Matanza. El asaltante ingresó en la madrugada y amenazó al anciano con un cuchillo. En respuesta, la víctima sacó su arma de fuego y disparó varias veces. Una de las balas impactó en el pecho del ladrón, quien logró correr unos metros antes de caer herido en la vereda.

Los vecinos alertaron a la policía, y cuando llegaron los efectivos, el delincuente fue trasladado al hospital Simplemente Evita, donde se confirmó su fallecimiento. El dueño de la casa fue demorado y llevado a la comisaría, pero luego fue liberado ya que la fiscalía consideró que había actuado en legítima defensa. El arma utilizada en el incidente fue secuestrada por la policía. La fiscalía de homicidios, encabezada por el fiscal Carlos Arribas, decidió no tomar ninguna medida contra el anciano, quien pudo regresar a su hogar. La investigación concluyó que el hombre había actuado para protegerse a sí mismo y a su propiedad.