Preocupación en Patricios: reunión entre autoridades y vecinos por hechos de inseguridad protagonizados por un menor

En la localidad de Patricios, partido de Nueve de Julio, se llevó a cabo una reunión en la tarde de este martes, entre funcionarios municipales, autoridades policiales y vecinos, motivada por la preocupación ante una serie de robos presuntamente cometidos por un menor de edad que mantiene en alerta a la comunidad.

El encuentro tuvo lugar en la antigua estación de trenes del pueblo —un espacio simbólico y representativo para los vecinos— y fue encabezado por el subsecretario de Seguridad del municipio, Walter Depaoli. También participaron el comisario inspector Carlos Barrena, jefe de la Policía Comunal de Nueve de Julio; el jefe de estación Juan José Dávila; y la jefa de delegaciones municipales, Romina Caraballo y el delegado municipal en Patricios, Carlos Giotto.

Durante la reunión se escucharon los reclamos y preocupaciones de los vecinos, quienes manifestaron su angustia ante los reiterados hechos delictivos. Según indicaron, el autor sería un menor que ha protagonizado varios robos en la zona, generando inquietud entre los habitantes.

Ante esta situación, las autoridades confirmaron que se dará intervención a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil de Mercedes, para que tome cartas en el asunto y se articule el abordaje judicial y social correspondiente, respetando los marcos legales vigentes para casos en los que están involucrados menores de edad.

La reunión finalizó con el compromiso de reforzar la presencia policial en la zona y mantener un canal de diálogo abierto entre vecinos y autoridades, con el objetivo de brindar respuestas concretas y mejorar la seguridad en la comunidad.