La salud más cerca: la CEyS presentó un sistema de telemedicina que conecta a la comunidad con especialistas

Durante la última reunión de CRECES —la federación que agrupa a cooperativas medianas y pequeñas, especialmente del ámbito rural—, la CEyS de Nueve de Julio presentó su nuevo sistema de atención médica por telemedicina, una herramienta que ya permite a cualquier vecino acceder a una consulta médica con solo un teléfono celular.

“Nosotros tenemos hoy la posibilidad de, a través del teléfono, acceder a un médico por guardia, ya sea clínica o pediátrica, y también a una segunda consulta con especialistas”, explicó Matías Lossino, presidente del Concejo de Administración de la cooperativa. El servicio abarca entre 12 y 13 especialidades, incluyendo cardiología, traumatología, nutrición, gastroenterología y nefrología, entre otras.

La implementación de esta tecnología de última generación transforma el acceso a la salud en las comunidades más alejadas o con menor disponibilidad de recursos, permitiendo una atención rápida, segura y profesional, sin importar la distancia.

“Cuando la tecnología y la solidaridad se encuentran, la salud llega a toda la comunidad”, resumieron desde la CEyS, en palabra de Losinno, celebrando una iniciativa que pone la innovación al servicio de las personas.