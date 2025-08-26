martes, agosto 26, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
martes, agosto 26, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
General

La salud más cerca: la CEyS presentó un sistema de telemedicina que conecta a la comunidad con especialistas

En el marco del encuentro de la Federación de Cooperativas "CRECES", la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Nueve de Julio mostró cómo la tecnología puede romper barreras geográficas y brindar atención médica de calidad a quienes más lo necesitan.

1
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Durante la última reunión de CRECES —la federación que agrupa a cooperativas medianas y pequeñas, especialmente del ámbito rural—, la CEyS de Nueve de Julio presentó su nuevo sistema de atención médica por telemedicina, una herramienta que ya permite a cualquier vecino acceder a una consulta médica con solo un teléfono celular.

“Nosotros tenemos hoy la posibilidad de, a través del teléfono, acceder a un médico por guardia, ya sea clínica o pediátrica, y también a una segunda consulta con especialistas”, explicó Matías Lossino, presidente del Concejo de Administración de la cooperativa. El servicio abarca entre 12 y 13 especialidades, incluyendo cardiología, traumatología, nutrición, gastroenterología y nefrología, entre otras.

La implementación de esta tecnología de última generación transforma el acceso a la salud en las comunidades más alejadas o con menor disponibilidad de recursos, permitiendo una atención rápida, segura y profesional, sin importar la distancia.

“Cuando la tecnología y la solidaridad se encuentran, la salud llega a toda la comunidad”, resumieron desde la CEyS, en palabra de Losinno, celebrando una iniciativa que pone la innovación al servicio de las personas.

Noticias relacionadas

1 COMENTARIO

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5960

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR