martes, agosto 26, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
General

En la Universidad Popular continúa el desarrollo del taller de lencería

La propuesta formativa, coordinada por Laura Galvani, reúne a numerosas participantes interesadas en aprender técnicas de confección de prendas íntimas

0
En la sede de la Universidad Popular (UP) de Nueve de Julio, dependiente de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio, continúa llevándose a cabo con gran éxito el taller de lencería.

La capacitación, a cargo de la docente Laura Galvani, cuenta con un importante número de asistentes que participan activamente en cada encuentro. Durante las clases, las alumnas avanzan en el aprendizaje de distintas técnicas de confección de prendas íntimas, demostrando un marcado interés por perfeccionar sus habilidades en el rubro.

Esta iniciativa se enmarca en las múltiples propuestas de formación que la Universidad Popular ofrece a la comunidad, fomentando el desarrollo personal y profesional de los vecinos del distrito.

