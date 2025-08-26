martes, agosto 26, 2025
13.3 C
Nueve de Julio
martes, agosto 26, 2025
13.3 C
Nueve de Julio
General

Corte de energía programado en zona cercana a El Provincial

Este miércoles 27 de agosto de 2025, entre las 08:30 y las 13:00 horas, se realizará un corte de energía programado en la zona delimitada en rojo, cercana a El Provincial, por tareas de mantenimiento preventivo

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios de 9 de Julio informó que este corte tiene como objetivo realizar mejoras en la red eléctrica para garantizar un servicio más seguro y eficiente.

⚠️ Importante: En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas serán suspendidas y reprogramadas con previo aviso.

📍 La zona afectada está claramente señalada en el mapa compartido por la cooperativa con líneas rojas, para que los vecinos puedan identificar si su domicilio se encuentra dentro del área de trabajo.

Para más información o actualizaciones, se recomienda seguir las redes oficiales de la cooperativa.

#ceys9dejulio
#corteprogramados

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5961

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR