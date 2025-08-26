Corte de energía programado en zona cercana a El Provincial

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios de 9 de Julio informó que este corte tiene como objetivo realizar mejoras en la red eléctrica para garantizar un servicio más seguro y eficiente.

⚠️ Importante: En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas serán suspendidas y reprogramadas con previo aviso.

📍 La zona afectada está claramente señalada en el mapa compartido por la cooperativa con líneas rojas, para que los vecinos puedan identificar si su domicilio se encuentra dentro del área de trabajo.

Para más información o actualizaciones, se recomienda seguir las redes oficiales de la cooperativa.

#ceys9dejulio

#corteprogramados