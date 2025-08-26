Continúan trabajos para erradicar microbasurales

- Advertisement -

Los trabajos de erradicación de microbasurales avanzan a buen ritmo en la ciudad, focalizados en zonas como Moreno y A. Álvarez; Belgrano entre Levalle y Agustín Álvarez; Belgrano y Mendoza, así como Belgrano y Frondizi. En estos sectores se habían acumulado residuos, deteriorando la higiene urbana y la calidad de vida de la comunidad.

Estas concentraciones de basura surgen en muchos casos por acciones irresponsables de algunos vecinos que no respetan las normas ni las pautas básicas de convivencia ciudadana. Por ello, se recuerda la importancia de utilizar correctamente los servicios de recolección domiciliaria y los puntos de entrega oficiales. Se advierte también que desechar basura en la vía pública constituye una infracción que puede ser sancionada conforme a la normativa vigente.

Se informa que el plan de limpieza y control se mantendrá de manera sostenida. No obstante, se subraya que el éxito de estas tareas no depende solo de las cuadrillas de saneamiento, sino de una actitud cívica extendida: solo con la colaboración de todos los vecinos será posible construir un entorno más saludable, seguro y agradable para toda la comunidad.