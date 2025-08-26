martes, agosto 26, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
General

Continúan trabajos para erradicar microbasurales

Se profundizan las tareas de limpieza en distintos barrios, reforzando su compromiso con la salud urbana y la convivencia, mientras se insiste en que la colaboración vecinal es indispensable para sostener estos resultados

Los trabajos de erradicación de microbasurales avanzan a buen ritmo en la ciudad, focalizados en zonas como Moreno y A. Álvarez; Belgrano entre Levalle y Agustín Álvarez; Belgrano y Mendoza, así como Belgrano y Frondizi. En estos sectores se habían acumulado residuos, deteriorando la higiene urbana y la calidad de vida de la comunidad.

Estas concentraciones de basura surgen en muchos casos por acciones irresponsables de algunos vecinos que no respetan las normas ni las pautas básicas de convivencia ciudadana. Por ello, se recuerda la importancia de utilizar correctamente los servicios de recolección domiciliaria y los puntos de entrega oficiales. Se advierte también que desechar basura en la vía pública constituye una infracción que puede ser sancionada conforme a la normativa vigente.

Se informa que el plan de limpieza y control se mantendrá de manera sostenida. No obstante, se subraya que el éxito de estas tareas no depende solo de las cuadrillas de saneamiento, sino de una actitud cívica extendida: solo con la colaboración de todos los vecinos será posible construir un entorno más saludable, seguro y agradable para toda la comunidad.

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5960

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

