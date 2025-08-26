Charla-debate sobre Agroecología: una mirada hacia una producción sustentable

- Advertisement -

Organizada por la Comisión de Asociados de la filial 117 del Banco Credicoop de 9 de Julio, este miércoles a las 20 horas se realizará una charla-debate sobre agroecología en el salón ubicado en la esquina de San Martín y Libertad. El encuentro estará a cargo de Elbio Sarnari, productor agroecológico, dirigente cooperativo y reconocido ambientalista, y estará abierto al público de forma libre y gratuita.

Sarnari es oriundo de Bolívar, y cuenta con una larga trayectoria en el cooperativismo agrario y la militancia ambiental. Fue consejero de la Cooperativa Agropecuaria de Bolívar, integró la Federación Agraria Argentina filial Bolívar y forma parte del colectivo ambientalista Tierra Viva. Además, participa activamente en la Comisión de Asociados del Banco Credicoop filial Bolívar. En el plano cultural, también es actor de teatro vocacional independiente.

Durante la charla, se abordarán los desafíos y oportunidades de la agroecología como modelo de producción sostenible, que busca equilibrar la rentabilidad económica con el cuidado del ambiente y la salud de las personas.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de este espacio de reflexión y debate colectivo.