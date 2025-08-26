martes, agosto 26, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
General

Avanzan los trabajos de bacheo en distintos puntos de la ciudad

Continúan las tareas en sectores con asfalto en frío y tránsito reducido

A través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, se ejecutan obras de bacheo en diferentes zonas de la planta urbana. Entre los sectores intervenidos se encuentran el cruce a nivel de las vías sobre calle Mendoza, calle Arturo Frondizi y la intersección de Gardel y Granada, donde se aplica asfalto en frío.

Debido a estos trabajos, el tránsito se encuentra reducido en los puntos mencionados, por lo que se solicita a quienes circulen por la zona hacerlo con extrema precaución.

Las tareas continuarán en los próximos días en distintos barrios de la ciudad, conforme al cronograma establecido por el área técnica.

