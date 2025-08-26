Abuso sexual infantil: una operación internacional dejó nueve allanamientos en la provincia de Buenos Aires con un detenido

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de una investigación global contra el abuso sexual infantil en internet, se realizaron esta semana múltiples allanamientos en Argentina y otros 14 países de América. La operación, denominada “Aliados por la Infancia 5”, tuvo como objetivo desarticular redes dedicadas a la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil.

En el país, los procedimientos se concretaron en 49 domicilios distribuidos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 12 provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

En la provincia de Buenos Aires se llevaron a cabo nueve allanamientos, a cargo de las Unidades Fiscales de Azul, Bahía Blanca, Lanús-Avellaneda, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón y San Isidro. Como resultado, se detuvo a una persona y se incautaron nueve computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 teléfonos celulares, una cámara HD y una consola de videojuegos Playstation 3.

Los delitos investigados incluyen descarga, distribución, tenencia y posible producción de material de abuso sexual infantil, así como también casos de grooming o acoso sexual en línea, contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

La información que permitió los allanamientos en la provincia de Buenos Aires fue obtenida a través del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, en el marco del “Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en internet (red 24/7)” y del acuerdo constitutivo de la Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal.

A nivel internacional, los países participantes fueron Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

La operación refleja el avance en la cooperación internacional y el compromiso de las autoridades judiciales y policiales en la lucha contra los delitos sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes en el entorno digital.