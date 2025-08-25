Kicillof acelera el Presupuesto 2026 y compromete a la oposición por su aprobación

En medio del conflicto con el Gobierno nacional por la quita de fondos, la provincia de Buenos Aires avanza a contrarreloj para presentar antes de fin de mes el proyecto de Presupuesto 2026. Así lo confirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien aseguró que tanto la ley de leyes como la autorización para endeudarse el año próximo “se van a entregar en tiempo y forma”.

Durante una conferencia de prensa, Bianco remarcó la importancia de que la oposición acompañe ambas iniciativas, y pidió que no se bloqueen las herramientas que necesita el Ejecutivo provincial para gestionar. “Esas leyes están enviadas para que sean revisadas, pero también están enviadas para que se aprueben”, expresó el funcionario.

La advertencia del ministro no es casual. Este año, la administración de Axel Kicillof tuvo que prorrogar tanto el Presupuesto como la Ley Impositiva debido a la falta de consenso con los bloques opositores. Los principales puntos de conflicto fueron el financiamiento de los municipios y el endeudamiento provincial, que no lograron destrabarse en la Legislatura.

Según marca la Constitución de la Provincia, el gobernador tiene tiempo hasta el 31 de agosto para presentar el proyecto ante el Poder Legislativo, lo que en esta oportunidad coincide con la antesala de las elecciones legislativas.

En este escenario, el oficialismo busca evitar una nueva parálisis presupuestaria que obligue a administrar con partidas reconducidas, como ocurrió este año. Por eso, desde la Gobernación redoblan esfuerzos para cerrar la propuesta antes del vencimiento del plazo legal y, al mismo tiempo, presionan públicamente para que la oposición acompañe la iniciativa.