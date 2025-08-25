lunes, agosto 25, 2025
15.5 C
Nueve de Julio
lunes, agosto 25, 2025
15.5 C
Nueve de Julio
General

Javier Milei presenta a sus candidatos en Junín

El líder de La Libertad Avanza eligió la ciudad del noroeste bonaerense para una de sus pocas apariciones de campaña en el interior de la provincia y se espera una fuerte convocatoria en el teatro San Carlos

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La cuarta sección electoral se presenta como uno de los terrenos más desafiantes para La Libertad Avanza en el interior bonaerense, donde se anticipa una contienda equilibrada entre tres espacios: los libertarios, el peronismo y la fuerza local Somos Buenos Aires.

Este último espacio lleva como cabeza de lista al intendente de Junín, Pablo Petrecca (PRO), uno de los jefes comunales que decidió no sumarse al armado de Milei debido a las tensiones con los referentes locales de La Libertad Avanza.

En este contexto, el presidente Javier Milei eligió Junín para encabezar la presentación de los candidatos nacionales de su espacio por la provincia de Buenos Aires. Se trata de una de sus pocas actividades proselitistas en el interior provincial durante esta campaña.

El acto se realizará en el teatro San Carlos a partir de las 18:00 horas y se espera la presencia de unas tres mil personas, entre dirigentes, militantes y simpatizantes. Según informaron desde la organización, Milei brindará su discurso cerca de las 19:00, en un evento que busca dar impulso a su espacio en una región clave para el armado electoral libertario.

Es de señalar que desde Nueve de Julio, viajaron a la convocatoria referentes de LLA encabezados por el Concejal Luis Moos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5959

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR