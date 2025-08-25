Javier Milei presenta a sus candidatos en Junín

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La cuarta sección electoral se presenta como uno de los terrenos más desafiantes para La Libertad Avanza en el interior bonaerense, donde se anticipa una contienda equilibrada entre tres espacios: los libertarios, el peronismo y la fuerza local Somos Buenos Aires.

Este último espacio lleva como cabeza de lista al intendente de Junín, Pablo Petrecca (PRO), uno de los jefes comunales que decidió no sumarse al armado de Milei debido a las tensiones con los referentes locales de La Libertad Avanza.

En este contexto, el presidente Javier Milei eligió Junín para encabezar la presentación de los candidatos nacionales de su espacio por la provincia de Buenos Aires. Se trata de una de sus pocas actividades proselitistas en el interior provincial durante esta campaña.

El acto se realizará en el teatro San Carlos a partir de las 18:00 horas y se espera la presencia de unas tres mil personas, entre dirigentes, militantes y simpatizantes. Según informaron desde la organización, Milei brindará su discurso cerca de las 19:00, en un evento que busca dar impulso a su espacio en una región clave para el armado electoral libertario.

Es de señalar que desde Nueve de Julio, viajaron a la convocatoria referentes de LLA encabezados por el Concejal Luis Moos.