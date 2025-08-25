Javier Milei: ‘El 7 de septiembre comienza la primera batalla contra el kirchnerismo’

- Advertisement -

Este lunes por la noche, el presidente Javier Milei encabezó un acto en la ciudad bonaerense de Junín donde presentó a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en las elecciones generales del 26 de octubre. Acompañado por dirigentes y militantes libertarios, el mandatario apuntó con dureza contra el kirchnerismo y destacó la importancia estratégica de la próxima contienda electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Si llegamos a ganar la provincia, estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, sentenció Milei ante una multitud. Además, calificó al sistema político tradicional como una “estructura putrefacta” y pidió redoblar esfuerzos para “terminar de barrer con todo eso que ha destruido al país”.

El jefe de Estado también criticó duramente el mecanismo de votación que se utilizará en las elecciones provinciales del 7 de septiembre. “Se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta única papel que impulsó el Gobierno”, advirtió, y remarcó que esa jornada marcará “la primera batalla” en el camino hacia octubre. “Kirchnerismo nunca más”, exclamó.

Milei insistió en la necesidad de fortalecer la presencia de LLA en el Congreso: “Nuestros candidatos tienen que entrar a un Congreso que está estancado hace décadas. Hay que proteger lo logrado y avanzar con las reformas que nos faltan”.

El Presidente también hizo un llamado a la participación electoral, expresando su preocupación por un posible ausentismo: “Si no se va a votar, gana el aparato. No podemos permitir que nos sigan robando la vida. Hay que ir a defenderse en las urnas, es en defensa propia”.

Por último, Milei concluyó su intervención con un mensaje de compromiso total: “Hay que hacerse cargo de todo: de la Nación, de la provincia y de los municipios. Es nuestro compromiso de hacer a la Argentina grande nuevamente”.

El acto en Junín se enmarca dentro de una serie de presentaciones territoriales que La Libertad Avanza viene realizando de cara a las elecciones de octubre, donde se definirá no solo la renovación de bancas en el Congreso, sino también buena parte del futuro político de la coalición oficialista.

Desde Nueve de Julio asistieron los integrantes de la lista a Concejales del espacio encabezados por el presidente del bloque LLA, Luis Moos.