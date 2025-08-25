Buscan a Kevin Nahuel por un homicidio agravado en José León Suárez: ofrecen hasta $5 millones de recompensa

- Advertisement -

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires lanzó una convocatoria pública para dar con el paradero de Kevin Nahuel, de 21 años, quien se encuentra prófugo y es intensamente buscado por un grave hecho de violencia ocurrido el pasado 7 de julio de 2024 en Villa Curita, localidad de José León Suárez, partido de General San Martín.

Nahuel está acusado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con lesiones leves agravadas, también por el uso de arma de fuego, todo ello con dolo eventual. Además, la causa está agravada por la participación de menores de 18 años de edad, y por haber tenido como víctimas a dos personas.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio ofrece una recompensa económica de entre $2.500.000 y $5.000.000 para quienes aporten datos certeros que permitan localizar al acusado. La suma será distribuida exclusivamente entre quienes se presenten ante las autoridades competentes con información útil para la causa.

Kevin Nahuel es de contextura delgada, tez clara, y mide aproximadamente 1.75 metros de altura.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín, bajo la IPP N° 15-00-032096-24/01.

Cómo brindar información

Las personas que puedan colaborar deben comunicarse al teléfono 0221-4293015, o contactar a los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia. También se puede acudir a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín, ubicada en Gral. Roca N° 4765, primer piso, Villa Ballester, partido de Gral. San Martín, teléfonos 011 5621-7328, o por correo electrónico a [email protected].