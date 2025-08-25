Ampliación del límite de edad para ingresar a la policía bonaerense

- Advertisement -

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha establecido que, de manera excepcional y para el ciclo lectivo del año 2025, se permitirá el ingreso a la carrera de Policía Bonaerense a personas que cumplan 29 años de edad como máximo hasta el 31 de diciembre de este año. Esta medida se enmarca en la Ley N° 13.982 que regula el régimen estatutario del personal policial bonaerense y se justifica en la necesidad de reclutamiento para fortalecer la seguridad pública en la provincia.

La decisión de ampliar el límite de edad se debe a la planificación estratégica en materia de seguridad pública y al compromiso de mantener niveles adecuados de cobertura territorial y operatividad policial. De esta manera, se permitirá que un mayor número de aspirantes puedan postularse para formar parte de la fuerza de seguridad provincial durante el ciclo 2025, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos. Entre los requisitos formales para la inscripción en la Policía se encuentran ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción, poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires, haber finalizado el nivel secundario, responder a las aptitudes psicofísicas establecidas y no registrar antecedentes penales. La medida busca fortalecer la seguridad pública en la provincia y responde a la necesidad de ampliar el universo de personas habilitadas para iniciar la carrera policial.