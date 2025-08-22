Productores rurales de Nueve de Julio le exigen ayuda urgente a Javier Milei

- Advertisement -

En medio de una situación crítica provocada por las intensas lluvias que afectaron la región, la Sociedad Rural de Nueve de Julio, en la provincia de Buenos Aires, hizo pública una carta abierta dirigida al presidente de la Nación, Javier Milei, en la que solicita ayuda urgente para paliar los efectos del clima sobre la producción local.

“Sabemos que los problemas abundan, pero nuestra situación es crítica“, expresa el texto firmado por la Comisión Directiva de la entidad, adherida a CARBAP y CRA, que representa a productores agropecuarios del partido. “El esfuerzo que venimos haciendo desde febrero no alcanza, y con las últimas lluvias perdimos parte de todo lo hecho”, señalan.

El pedido se centra en la provisión de maquinaria vial y personal capacitado para acelerar los trabajos de recuperación en los campos anegados. “No pedimos créditos blandos ni fondos para compensar, solo pedimos máquinas en condiciones de trabajar”, aclaran los productores, quienes además instan a que Nación y Provincia actúen de manera coordinada, dejando de lado las diferencias políticas.

La carta también denuncia la existencia de cientos de máquinas de Vialidad que no están en uso, y advierte que con apenas 10 retroexcavadoras y motoniveladoras activas, se podría dar una respuesta significativa a la emergencia que atraviesa el partido.

“Nos estamos ahogando, los necesitamos más que nunca, no pueden darnos la espalda“, concluye el documento, en un llamado desesperado que refleja el impacto del clima extremo sobre uno de los sectores más productivos del interior bonaerense.

Mensaje textual:

Carta Abierta

Excmo. presidente de La República Argentina.

Dr. Javier Milei.

Sr. presidente, sabemos la situación del país, sabemos que los problemas abundan por estos días, pero también sabemos que nuestra situación es crítica, que el esfuerzo que venimos haciendo desde febrero no alcanza, que con las últimas lluvias perdimos parte de todo lo hecho, que el esfuerzo con las manos y la voluntad en este momento no sirve, que acá necesitamos que nos ayuden de manera urgente, que hay que trabajar a contra reloj para lograr salvar lo que queda, ya mucho se ha perdido.

No pedimos créditos blandos, no pedimos fondos para compensar, solo pedimos maquinas con personal y en condiciones de trabajar, para acelerar el trabajo que se viene haciendo, solo pedimos que se pongan de acuerdo con la provincia en la emergencia, sin miramientos políticos, nos estamos ahogando, los necesitamos más que nunca, no pueden darnos la espalda, somos parte del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, parte del motor del país, necesitamos AYUDA YA.

Hay cientos de máquinas de vialidad que hoy no trabajan y que con solo 10 retroexcavadoras y motoniveladoras serian una ayuda vital para nuestro partido.

Sr. presidente, por favor escuche estas voces, los necesitamos.

Comisión Directiva

Sociedad Rural de Nueve de Julio

Adherida a Carbap y CRA