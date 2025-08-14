La Intendente Gentile inauguró la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia en Nueve de Julio

- Advertisement -

En la mañana de este jueves, la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, dejó inaugurada oficialmente la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia del distrito. El acto, del que participaron autoridades policiales y funcionarios municipales, se llevó a cabo en las flamantes instalaciones ubicadas en la intersección de las avenidas Vedia y Urquiza, donde a partir de ahora se brindará atención especializada a víctimas de violencia de género y conflictos intrafamiliares.

La nueva sede fue puesta en funcionamiento tras la clausura de la anterior dependencia —situada en Edison y Tucumán— que había quedado inhabilitada en febrero de este año debido a su avanzado deterioro estructural, incluyendo filtraciones que afectaban gravemente la operatividad del servicio. Desde entonces, la atención se brindaba de manera provisoria en la sede de la Policía Comunal, mientras se ejecutaban las obras del nuevo espacio.

La intendente Gentile destacó que, pese al contexto de emergencia económica que atraviesa el municipio, se priorizó esta obra por tratarse de una necesidad urgente de la comunidad. “Esta obra demuestra el compromiso asumido por nuestra gestión. Queremos ofrecer un lugar más cómodo y digno para quienes necesitan apoyo y acompañamiento en momentos difíciles”, afirmó, al tiempo que agradeció a los empleados municipales, funcionarios y comercios que colaboraron para concretar el proyecto.

El acto contó con la presencia de la titular de la Comisaría de la Mujer, Estefanía Segovia; el jefe de la Policía Comunal, Carlos Barrena; la comisaria mayor Miriam Rothar en representación de la Superintendencia de Políticas de Género; la comisaria inspectora Mónica Penini, coordinadora zonal de Mercedes; y el comisario inspector Franco Gerardo Sánchez, secretario de la Superintendencia de Seguridad.

Las Comisarías de la Mujer y la Familia fueron creadas en la provincia de Buenos Aires en 1994 con el objetivo de atender, contener y prevenir situaciones de violencia de género. En 9 de Julio, la primera sede fue inaugurada el 17 de abril de 2015. Con el paso del tiempo, el inmueble original fue evidenciando serias falencias edilicias, situación que obligó a buscar una solución definitiva, ahora concretada con esta nueva sede.