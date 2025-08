Vecinos de Azul exigen obras urgentes en la Ruta 3 y rechazan postergación de la autovía

La preocupación por el deterioro de la Ruta Nacional 3 y la indefinida postergación en la construcción de la autovía moviliza desde hace años a vecinos de Azul y de otras ciudades del interior bonaerense. El reclamo, encabezado por un grupo de ciudadanos autoconvocados, volvió a tomar fuerza tras una audiencia pública convocada por la Dirección Nacional de Vialidad, en la que se confirmó extraoficialmente que no habrá obras estructurales en el corto plazo.

Durante la audiencia –de carácter no vinculante– se escucharon diversos planteos de instituciones y ciudadanos que manifestaron su preocupación por el estado de la ruta, la falta de mantenimiento y los riesgos para la vida que ello representa. “Nos dijeron que no va a haber ruta, solo mantenimiento. Cinco años más sin obras”, relató Fernando Sottile, uno de los referentes del grupo.

Los vecinos lamentaron que, mientras la traza continúa deteriorándose, las tareas se limiten a bacheo, corte de pasto, señalización y mantenimiento básico. Además, rechazaron enérgicamente la posible instalación de peajes en varios puntos del corredor, como Azul, Gorchs, Tres Arroyos y Dorrego, sin que previamente se concreten mejoras reales. “Sería injustificable cobrar un peaje cuando no hay obras hechas”, argumentaron.

En la misma línea, se reiteró el pedido de trasladar el peaje proyectado en Azul hacia el tramo entre Cacharí y Las Flores. “No vamos a permitir que los vecinos de Cacharí tengan que pagar peaje para venir al hospital o a la escuela en Azul”, sostuvo Mario Ibarra, otro de los representantes.

Otro de los puntos que genera inquietud es la inseguridad vial en los accesos a la ciudad. La falta de señalización, iluminación y medidas que ordenen el tránsito fue abordada tanto en la audiencia como en una reciente sesión especial del Concejo Deliberante de Azul, llevada a cabo sobre la propia Ruta 3. “La gente que no conoce Azul se baja de la ruta y no sabe dónde está. No hay ninguna luz, ninguna señal”, advirtieron los voceros vecinales.

Si bien trascendió que podría flexibilizarse la normativa que impide a los municipios intervenir en rutas nacionales, los vecinos denunciaron que aún persisten trabas burocráticas y una marcada desidia del Estado nacional.

Como respuesta a la falta de soluciones concretas, los autoconvocados anunciaron una nueva jornada de protesta para el próximo domingo 10 de agosto a las 15 horas, en el sector del Cristo de la Ruta 3, principal ingreso a Azul. La convocatoria se realiza bajo la consigna de visibilizar el reclamo y exigir obras de infraestructura en todo el corredor. Vecinos de Las Flores, Monte, Cacharí, Chillar y otras localidades también prevén sumarse a la jornada con acciones simultáneas en sus respectivas ciudades.